Un palestinese accoltella gli israeliani per strada | 2 morti Hamas Eroico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Sono due le vittime dell'attacco a Holon da parte di un uomo armato di coltello. Il Centro medico Shamir-Assaf Harofeh ha annunciato il decesso di un uomo di 80 anni, morto dopo aver riportato gravi ferite in seguito all'aggressione. L'attacco aveva causato, in precedenza, la morte di una donna di 70 anni. Altre due persone invece sono rimaste ferite. La polizia – riportano sempre i media– ha identificato l'assalitore come Amar Razak Kamal Odeh, proveniente dalla cittàdi Salfit, in Cisgiordania, entrato illegalmente in Israele.nel frattempo ha elogiato l'autore dell'attacco terroristico, definendo "" l'attacco mortale contro i civili.