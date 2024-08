Trap la spiegazione del finale Josh Hartnett può sfuggire al film di M Night Shyamalan?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 4 agosto 2024), ladelpuòaldi M.? Dopo Knock at the Cabin del 2023, M.è tornato alla regia. In quella che viene presentata come una nuova “esperienza” diè certamente una corsa sfrenata. Racconta la storia di Cooper () e di sua figlia Riley (Ariel Donoghue) che assistono a un concerto di Lady Raven (Saleka). Ma Cooper scopre presto che lo spettacolo fa parte di un’intensa operazione di spionaggio. L’FBI sta cercando di catturare uno spietato assassino, noto come il Macellaio. Senza via d’accesso e senza via d’uscita, la posta in gioco è alta per Cooper, che è in realtà l’assassino a cui stanno dando la caccia. Ma non sarebbe undisenza drammi e, naturalmente, colpi di scena! Eha un bel colpo di scena nel suo