Tragico incidente nella notte a Mirandola | morto un 19enne e cinque ragazzi feriti

(Di domenica 4 agosto 2024)(Modena), 4 agosto 2024 –schiantoa Mortizzuolo. A perdere la vita è stato ilA.C., di Poggio Renatico (Ferrara). L’è avvenuto alle tre. Secondo quanto al momento è possibile ricostruire, su via Mazzara si sono scontrate frontalmente una Yaris e una Bmw. Il bilancio, oltre al ragazzo deceduto, è didi cui uno in prognosi riservata, ricoverati all’ospedale di Baggiovara. Stasono intervenute sul posto tre ambulanze del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Illavorava in un bar di Finale Emilia.