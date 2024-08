Tragico incidente nel Palermitano auto finisce in un dirupo | morto un 90enne Ferita la moglie

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 4 agosto 2024)stradale la scorsa notte a Castelbuono dove una Nissan Micra, con a bordo marito e, è finita in unin contrada Ponte Secco. Per l’uomo di 90 anni alla guida, Giuseppe Antista, non c'è stato nulla da fare: èsul colpo . La donna di 85 anni è stata trasportata all’ospedale Giglio di Cefalù. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri che hanno