Tragedia sull’A12 muore a 22 anni nello schianto con l’auto

(Di domenica 4 agosto 2024) Marina di Grosseto, 4 agosto 2024 –all’altezza di Cerveteri. Un ragazzo di 22, Gabriele Romiti, ha perso la vitacon. Il giovane, al volante di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell'auto sbattendo violentemente prima sul guardrail e dopo sul muro a margine della carreggiata. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il giovane, residente a Civitavecchia, lavorava in un supermercato di Roma ed in passato aveva praticato sia atletica che rugby. La sua storia è però legata anche alla Toscana e alla Maremma, dove il padre è molto conosciuto. Si tratta infatti del capo delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Marina di Grosseto. Numerosi messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia per unaa cui si fatica a dare una spiegazione.