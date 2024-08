Tragedia a Busto Arsizio uomo di 64 anni morto nella piscina di casa sua

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Undi 64domenica pomeriggiodisua in via Massimo d’Azeglio a, in provincia di Varese. Non è chiaro, al momento, se il decesso sia stato accidentale oppure se il sessantaquattrenne abbia avuto un malore. L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato poco dopo le 16.30. Sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco del Sempione. Purtroppo i tentativi di rianimazione dei soccorritori non sono serviti a nulla.