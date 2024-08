Tragedia a Bagheria morto motociclista 46enne in incidente stradale

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di domenica 4 agosto 2024)ieri sera poco dopo le 22 in via del Fonditore, dove ha perso la vita Tonino Nicosia, 46 anni, in unmentre stava tornando a casa dal lavoro in sella al suo scooter Honda SH 300. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. (Monrealelive.it)