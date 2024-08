Traffico Roma del 04-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione si prevede un significativo incremento della circolazione sulle strade ed autostrade in direzione delle località di villeggiatura fino alle 22 lungo la rete viaria Nazionale ricordiamo il divieto dei mezzi pesanti al momento rallentamenti lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare per un incidente tra la via Ardeatina e la via Appia e ancora per un incidente Ci sono code in uscita dalla capitale via di Vallerano e via di Decima la tangenziale est lo ricordiamo è chiusa tratto di sopraelevata tra viale Castrense l’uscita a Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico è questo fino al 19 di agosto oltre che nella zona di San Giovanni possibili ripercussioni in tutta la zona labicano Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo e ci sposiamo a Ostia chiusa per tutta la giornata per una mostra viale ...