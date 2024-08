Tormentoni estivi a confronto | la top ten degli anni Sessanta – La serie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo aver messo i voti ai più importantidell’estate 2024, abbiamo deciso di rimanere sull’argomento con una rubrica sulle hit stagionali che vi terrà compagnia fino a settembre. Andremo di decennio in decennio, sicuramente conoscerete le canzoni che vi proporremo, d’altra parte sono entrate nella nostra cultura, nella nostra lingua, nel nostro comune parlare, ma magari non ne conoscete le storie dietro, i percorsi, il DNA, il motivo per cui sono incise nei nostri cuori e nei nostri ricordi per sempre. Forse non sapete dove stava Gino Paoli quando ha scritto Sapore di sale, forse non sapete quantiportano firme di autori d’eccellenza come Ennio Morricone, Giancarlo Bigazzi e Luis Bacalov, forse non conoscete la storia di personaggi mitologici come Piero Focaccia, Riccardo Del Turco e i Los Marcellos Ferial.