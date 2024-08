Tommaso Marini | Volevo lasciare la scherma Poi le ho imposto il mio ritmo

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 4 agosto 2024) Il fiorettista azzurro, campione del mondo in carica, si era raccontato in vista dei Giochi Olimpici dove ha vinto l'argento nella gara a squadre: «Ho imparato a far convivere la mia creatività e lo sport soltanto tre anni fa: pensavo dila pedana a causa della pressione, mi ero dato un’ultima gara da vivere senza aspettative». È andata bene, ha ritrovato il sorriso