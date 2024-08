Tiro a volo | definite le formazioni azzurre per la gara a squadre miste di skeet alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Una sola parola: riscatto. Domani, lunedì 5 agosto, il programma olimpico delsi concluderà con ladi, evento in cui sarà della partita anche la Nazionale italiana con due coppie di tiratori. L’occasione sarà propizia per cancellare una rassegna a cinque cerchi individuale che, per un motivo o per un altro, ha lasciato non poco amaro in bocca. Voltare pagina si può. Tra qualche ora infatti i nostri specialisti potranno gettarsispquanto successo fino a questo momento, rendendosi protagonisti di una prova collettiva d’alto profilo. Pochi minuti fa, tramite il documento ufficiale diramato dalla ISSF, sono stati resi noti nominativi dei rispettivi team coinvolti. Sono quindici in totale, Italia compresa.