Taranto Serie C a rischio | una squadra pronta a prendere il suo posto

(Di domenica 4 agosto 2024) Lo abbiamo già scritto nella giornata di ieri: ilsta per implodere. Situazione davvero complicata quella dellapugliese dopo il disimpegno del presidente Giove e il malcontento per la questione stipendi fra i calciatori che, per bocca dell’allenatore Capuano, vogliono andare via. Ilè che ilrinunci allaC. Al suopotrebbe subentrare il Siracusa. La conferma arriva dalle parole del giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia: “siamo al 3 agosto e ilnon ha pagato gli stipendi, non ha più un presidente e rischiamo già di perdere unainC, dopo già la formulazione dei Gironi compresi quelli diD. Il Siracusa potrebbeildei pugliesi e dopo avere fatto uno squadrone per la D potrebbe dire ai suoi giocatori di cercare altro perché magari non sono adatti per laC“.