Stuprata in strada vicino a un distributore | Monza-choc chi finisce in arresto poco dopo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Un 23enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia dicon l'accusa di violenza sessuale e resistenza. Lo scorso mercoledì 31 luglio, verso le 17,20, alcuni cittadini hanno segnalato all'equipaggio della Polizia in servizio di perlustrazione sullaStatale 36, nel territorio del Comune di Desio, nei pressi delEni, l'aggressione a una donna italiana da parte di uomo, che si era poi dato alla fuga. Giunta sul posto, la pattuglia ha individuato la vittima, in prossimità dello svincolo di ingresso allastatale, distesa in posizione supina, con evidenti lacerazioni ed escoriazioni, che riferiva di essere stata oggetto di violenza.