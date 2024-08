Strage Bologna | Paita Iv ‘da Mollicone strampalati argomenti di parte’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – ?Glicon cui Federicocerca di riscrivere la storia delladisuscitano un misto di indignazione e di pena?. Lo dice Raffaella, senatrice di Italia Viva, a proposito dell?intervista rilasciata dal deputato di Fdi alla Stampa. ?Come può un parlamentare della Repubblica, per giunta presidente di una commissione, ridursi a evocare fantomatici complotti per attaccare una sentenza passata in giudicato, solo perché contraria ai suoi riferimenti culturali? Questo suo tentativo di riscrivere la storia fa venire solo il dubbio chenon abbia ancora fatto i conti con il suo passato. Gli ricordiamo che, proprio perché presidente di commissione, ha l?obbligo di non anteporre i giudizi dei tribunali a quelli di parte dettati dall?ideologia?, conclude.