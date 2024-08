Strage Bologna | Antoniozzi Fdi ‘Bonaccini su Mollicone? Un piccolo ducetto gregario’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Ho letto che Stefano Bonaccini, quello che aveva chiesto formalmente l’autonomia differenziata e poi ha fatto marcia indietro, quello che si è preso il posto a Strasburgo mandando l’Emilia alle urne, chiede addirittura l’espulsione di. Questodi periferia, comunista e arrogante, si è mostrato nel tempo da riformista a massimalista”. Lo scrive sui social il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo.“Oltre a essere unè anche, però, un gregario. Faccia il comunista a casa sua non in quella degli altri, lui che è cresciuto in un partito finanziato grazie alle centinaia di milioni di dollari di Mosca. Proprio negli anni della, mentre io militavo nella Dc lui stava in un partito finanziato dai più grandi criminali della storia”.