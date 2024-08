Sovere si ribalta con la bicicletta | grave 14enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024). Un ragazzo di 14 anni è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso a causa di un incidente che si è verificato in via Trento, non lontano dalla chiesa e dall’oratorio di. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane abbia fatto tutto da solo: in sella alla sua, nel superare un dosso, ha perso il controllo delle due ruote finendo a terra. Perso l’equilibrio, è caduto, picchiando la testa. Immediatamente soccorso, è stato affidato alle cure mediche del personale dell’elisoccorso che lo ha trasportato nel reparto di Pediatria degli Spedali Civili di Brescia, dove è arrivato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri di Clusone.