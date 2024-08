Softball | mezzo falso per Forlì nel sabato di Serie A1 Macerata e Caronno si dividono la posta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Non sono mancate le sorprese neldedicato allaA1 di, massimo Campionato italiano che sta vivendo le ultimissime fasi della regular season dopo la lunga pausa dettata dai Campionati Mondiali andati in scena a Castions di Strada. Il risultato più clamoroso riguarda certamente la quotatissimache, tra le mura amiche, ha dovuto cedere il passo in gara-1 alle Metalco Thunders, salvo poi pareggiare laimponendosi con un solidissimo 10-0. Tutto facile invece per la seconda della classe Saronno, abile ad archiviare una doppia vittoria superando Collecchio per 0-7 e per 4-12.combattutissima invece tra. In gara-1 a spuntarla sono state le marchigiane per 1-0; in gara-2 invece dopo tre extra inning le Rheavendors sono passate per 7-8, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.