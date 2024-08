Siria Pingo | “Ho sofferto tanto per il mio corpo non mi piaceva Oggi ho bisogno di sentirmi bella”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 4 agosto 2024)è tornata a parlare del suo cambiamento fisico: su TikTok l'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato un video in costume risalente ad alcuni anni fa, quando pesava 130 chili e ancora non ne aveva persi 85. "Non ho mai dimenticato la sofferenza passata, sentendomi in unche non mi. Ancorasoffro, per questo hodibella", ha raccontato.