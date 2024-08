Scoperto canile degli orrori con 120 animali denutriti e in condizioni di salute compromesse tra cumuli di immondizia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 4 agosto 2024) A Flumini di Quartu (Cagliari) i carabinieri della stazione temporanea hannounabusivo, in un'area di campagna. In località Santu Lianu c'era unche ospitava 120 cani di varie razze, età e dimensioni, stipati all’interno di gabbie metalliche in