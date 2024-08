Roma tenta il tuffo nella fontana di Trevi | multa salata per un 28enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 4 agosto 2024- Con un gesto improvviso, questa mattina, poco dopo le 3.00, unha cercato di fare un bagnostoricamonumentale di Piazza di, ma gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale diCapitale, in servizio di controllo sulla piazza, sono intervenuti immediatamente, facendolo desistere e uscire subito dall'acqua. Per il cittadino, di nazionalità svizzera, sono scattati i verbali per un ammontare di circa 550 euro, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia urbana, con annessa misura dell' ordine di allontanamento.