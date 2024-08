Rfi persone sui binari anche su Bologna-Verona treni sospesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Sulla linea, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Santa Viola e San Giovanni in Persiceto per la presenza dinon autorizzate in prossimità dei, che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Lo rende noto Rfi. Ialta velocità, eurocity, espressi e regionali possono registrare possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.