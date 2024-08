Rapid Bucarest-Sepsi OSK lunedì 05 agosto 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 4 agosto 2024) La gara conclusiva del quarto turno di Liga I romena vede ancora una volta impegnato il, questa volta in casa contro ilOSK. Brutto KO quello di Ploiesti per la squadra di Lennon, ancora a secco di vittorie in questo torneo. Un inizio a rilento per una squadra che alla vigilia si candidava ad un piazzamento europeo, InfoBetting: Scommesse Sportive e