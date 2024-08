Qualificazioni e finale skeet femminile tiro a volo oggi in tv | Olimpiadi Parigi 2024 orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Il programma e gli orari delle gare diper ilalledi. C’è da rincorrere, essere perfetti e sperare in un miracolo per Diana Bacosi e Martina Bartolomei, protagoniste di una brutta prima parte di gara nel round eliminatorio. Bacosi si è fermata 68/75, Bartolomei ha fatto poco meglio con un piattello in più colpito., domenica 4 agosto, a partire dalle 09:30 gli ultimi 50 piattelli di, poi si conosceranno le sei finaliste con l’atto conclusivo previsto per il pomeriggio, alle 15:30.