Perchè il notiziario chiude per ferie

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilva in vacanza per alcune settimane. A parte oggi, nel mese di agosto non uscirà nelle edicole. Spesso, quando spiego che chiudiamo per, mi sento dire la solita battuta: “Siete diventati ricchi e cosìte tutto il mese!”. In realtà il motivo è diverso: ilnon ha alle spalle grossi editori,