Parigi 2024 Quadarella quarta negli 800 e oro a Ledecky

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 4 agosto 2024) (Adnkronos) – Niente da fare per Simonache deve accontentarsi del quarto posto800 stile libero alle Olimpiadi dicon il tempo di 8’14?55. La campionessa romana, che migliora il suo record italiano (8’14?99) non sale sul podio. L’oro va a Katiecon 8’11?04 che domina la finale, come nelle previsioni, davanti ad Ariarne Titmus, argento in 8’12?29 e a Paige Madden che strappa il bronzo all’azzurra in 8’13?00. Per la 27enne statunitense è il nono titolo olimpico in carriera, il quarto consecutivo800 stile libero.800 e oro aseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .