Parigi 2024 Paltrinieri da record E la scherma sogna l’oro

(Di domenica 4 agosto 2024) L’Italia riesce a conquistare ancora delle medaglie in questa nona giornata didae lain grande. L’Italia continua ad essere protagoniste alle Olimpiadi. Nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un calo, gli azzurri quotidianamente salgono sul podio e regalano molte soddisfazioni ai tifosi.– cityrumors.it – foto LapresseIn questa domenica la delusione è il nono posto della Longo Borghini nel ciclismo. Chi, invece, macinae medaglie olimpiche è Gregorio, che nel 1500 stile libero scrive una nuova pagina di storia. E alle 20:30 i fiorettisti saliranno in pedana contro il Giappone per la finale che mette in paliodella prova a squadre. Tra gli altri risultati da sottolineare il trionfo di Djokovic nel tennis maschile.