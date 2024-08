Parigi 2024 oggi semifinali e finale 100 metri | orario e come vederle in tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 4 agosto 2024) (Adnkronos) – Marcell Jacobs e Chituru Ali4 agosto nelledei 100delle Olimpiadi die, si spera, nellache – in diretta tv e streaming – assegna il titolo olimpico. I due azzurri hanno superato le batterie correndo rispettivamente in 10”05 e 10”12 e piazzandosi secondi nei rispettivi turni. Jacobs e Ali non hanno rubato l’occhio in una giornata in cui, per la verità, nessun big è sembrato al top delle proprie possibilità. “Non mi sono piaciuto molto. Cosa serve per entrare in? Correre forte, sotto i 9”90?, riassume Jacobs dopo la batteria. Il programma disi apre alle 20.05 con la prima semi, in cui correrà Ali che dovrà sfidare in particolare lo statunitense Noah Lyles, il britannico Louie Hinchcliffe e il giamaicano Oblique Seville.