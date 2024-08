Parigi 2024 oggi Paolini-Errani in finale doppio femminile | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 4 agosto 2024) (Adnkronos) – Sarae Jasmine4 agosto inneldi tennis alle Olimpiadi di. Le azzurre cercano una storica medaglia d’oro nella sfida – intv e streaming – contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che ai Giochi partecipano come atlete indipendenti. Il match è il terzo sul campo centrale del Roland Garros, dove il programma si aprirà alle 12. Si comincia con ladelper la medaglia di bronzo: si affrontano le ceche Muchova-Naskova e le spagnole Bucsa-Sorribes Tormo. A seguire, il piatto forte della giornata con ladel singolare maschile tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo e lo spagnolo si affrontano per l’oro nel settimo faccia a faccia: situazione in parità (3-3), con l’ultima sfida dominata da Alcaraz un mese fa nelladi Wimbledon.