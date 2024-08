Parigi 2024 nuoto Paltrinieri argento nei 1500 stile | Sono felicissimo stesso tempo dell’oro a Rio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “contentissimo perchè essere a podio nei, che è la sfida che sento più mia, è stupendo. Credo di aver fatto locon cui avevo vinto a Rio. E’ incredibile. Ho visto partire Bobby (Finke, ndr) così forte e ho cercato di stare al suo ritmo. Maveramente felice”. Lo ha detto Gregorio, ai microfoni di Rai Sport, dopo la medaglia d’conquistata neilibero alle Olimpiadi didietro all’oro e record del mondo Bobby Finke. “E’ la quinta medaglia olimpica, è incredibile – ha aggiunto -. Non ci avrei mai scommesso. Ogni volta che finisce un’olimpiade penso che alla successiva non ci sarò, mastato molto costante. Ho sempre continuato a credere in meanche nei periodi difficili. Adesso qualche giorno di riposo, devo un attimo riprendermi.