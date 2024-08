Parigi 2024 Italia in finale fioretto maschile | medaglia sicura

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di domenica 4 agosto 2024) (Adnkronos) – L'delvola inalle Olimpiadi di. Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, con riserva Alessio Foconi, hanno battuto per 45-38 gli Stati Uniti e ora dovranno vedersela contro il Giappone nell'ultimo atto della rassegna a cinque cerchi. Per i fiorettisti statunitensi finalina per il bronzo contro