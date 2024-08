Papa Francesco all’Angelus | Riprendere il dialogo per il cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 4 agosto 2024) Articolo pubblicato domenica 04 Agosto 2024, 19:04 Durante l’Angelus della domenicaè tornato a parlare della guerra in Medioriente. “Basta fratelli e sorelle, basta. Non soffocate la parola di Dio, la guerra è una sconfitta“, ha detto il pontefice al termine del suo discorso in piazza San Pietro. “Bisogna avere il coraggio di L'articolo: “ilper ilil” proviene da Il Difforme.