Paltrinieri da impazzire! E’ medaglia d’argento nei 1500 stile libero alle Olimpiadi

(Di domenica 4 agosto 2024) Un’altraper l’Italiadi Parigi 2024 e situazione sempre più interessante. Gregorioè nella storia. L’azzurro ha conquistato l’argento nei, salendo per la quinta volta sul podio in una rassegna a cinque cerchi, la prima volta per un nuotatore italiano. Nella gara de La Defense Arena, Bobby Finke, statunitense e campione olimpico, con il tempo di 14:30.67 ritocca il record mondiale che apparteneva a Yang Sun dal 2012.di bronzo all’irlandese Daniel Wiffen. L'articoloda! E’neiCalcioWeb.