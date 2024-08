Pallamano calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 4 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Il torneo maschile dientra sempre più nel vivo alledi, con l’ultima giornata della fase a gironi, che andrà a definire la classifica e poi il tabellone degli scontri diretti, a partire dai quarti di finale., domenica 4, dalle ore 09.00 alle 21.00, saranno questi gli incontri in programma: Svezia-Giappone (Girone A), Egitto-Argentina (Girone B), Germania-Slovenia (Gruppo A), Ungheria-Francia (Girone B), Danimarca-Norvegia (Girone B), Spagna-Croazia (Girone A) Il torneo olimpico disi giocherà da giovedì 25 luglio a domenica 11. Sarà possibile seguirlo tutto in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky e Tim Vision, mentre 8 saranno i canali per gli abbonati DAZN. Le dirette saranno disponibili inoltre insu discovery+.