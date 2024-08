Olimpiadi | virale Ceccon che dorme sotto la panchina Atleti in rivolta Macron quando si scusa?

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 4 agosto 2024) L'esempio lampante arriva da Thomas: diventasui social, non per le imprese sportive: ma per essere stato immortalato, lui medaglia d'oro, in un video del canottiere arabo Husein Alireza nel quale si vede l'azzurro dormire nel parco del villaggio olimpico L'articolochelainsi? proviene da Firenze Post.