Olimpiadi Parigi 2024 volley maschile | le squadre qualificate ai quarti di finale

(Di domenica 4 agosto 2024) Tutte leaididel torneo dialledi. Le 12ai Giochi si sono sfidate nella fase a gironi ed ora solo le migliori otto proseguono il torneo. Le prime due di ciascun raggruppamento e le due migliori terze accedono, infatti, aidi, che danno il via alla fase ad eliminazione diretta. L’Italia di Fefé De Giorgi si è assicurata l’accesso aicon una partita di anticipo, ma ogni match è importante per poter beneficiare di accoppiamenti più agevoli (almeno sulla carta). Il tabellone verrà definito solamente al termine dei gironi, in base al posizionamento dellenella classifica combinata. Ma quali sono leche giocheranno idi? Ecco, di seguito, l’elenco delle Nazionali certe del passaggio del turno (in aggiornamento).