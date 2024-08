Olimpiadi Parigi 2024 Macchi argento anche a squadre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto– Il secondo posto degli azzurri del fioretto, battuti nettamente dal Giappone dopo una finale che aveva regalato sprazzi di speranza iniziale, chiude la missione della scherma a. Filippo(nato a Pontedera, cresciuto a Navacchio, sempre in provincia di Pisa) coglie il secondodi queste, dopo quello “avvelenato” per le polemiche sull’arbitraggio. In pedana oggi, nella giornata che chiude le prove della scherma sono saliti Guillaume Bianchi,(che bissa così l'), Tommaso Marini e Alessio Foconi: l'ultimo assalto con i giapponesi è stato a lungo un testa a testa che ha fatto sperare di poter salire sul gradino più alto del podio. Quello mancatotre anni fa in Giappone. al penultimo assalto il ct Cerioni, forse per un infortunio al polso di, ha sostituito l'nella gara individuale con Foconi.