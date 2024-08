Olimpiadi Parigi 2024 ansia Tamberi | è ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024)per Gianmarco: il campione olimpico di Tokyo nel salto in alto èinper un sospetto calcolo renale. La conferma è arrivata dal diretto interessato. “Incredibile Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto “me lo merito” sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre Sarei dovuto partire oggi pere iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca. Non mi resta che aspettare e pregare Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero.