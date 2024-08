Olimpiadi | il cinese Fan vince il titolo del singolare maschile di tennistavolo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) Parigi, 04 ago – (Xinhua) – IlFan Zhendong ha superato oggi lo svedese Truls Moregard con un punteggio di 4-1,ndo la medaglia d’oro neldiai Giochi Olimpici qui a Parigi. Fan, 27 anni, secondo testa di serie dell’evento, ha sconfitto il 22enne esordiente olimpico Moregard con i punteggi di 7-11, 11-9, 11-9, 11-8 e 11-8 alla South Paris Arena 4. Questa e’ la seconda volta che Fan compete nella finale olimpica del. A Tokyo 2020 fu sconfitto dal suo connazionale Ma Long per 4-2. In precedenza oggi, il favorito di casa Felix Lebrun ha conquistato la medaglia di bronzo dopo aver battuto Hugo Calderano del Brasile per 4-0. (Xin) Agenzia Xinhua