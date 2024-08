Olimpiadi | Djokovic d’oro batte Alcaraz e piange Ora ha vinto tutto

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 4 agosto 2024) Novakinfinito: il tennista serbo hala finale olimpica contro Carlosin due set, 7-6 (3), 7-6 (2), e ha conquistato per la prima volta la medaglia d'oro di Giochi, l'unico titolo che gli mancava. A 37 anni completa cosi' il Career Golden Slam (ha trionfato in tutti gli Slam e ai Giochi) come Andre Agassi, Steffi Graf, Serena Williams e Rafa Nadal L'articolo. Ora haproviene da Firenze Post.