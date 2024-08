Olimpiadi 2024 Paltrinieri è argento nei 1500 stile libero | vince Finke che fa il record del mondo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 agosto 2024) Gregoriol’alledi Pariginei 1.500in una gara stravinta dall’americano Robertche ha siglato il nuovodel. Lo statunitense ha vinto il titolo con il tempo di 14.30:67, cancellando il precedente 14:31.02 stabilito dal cinese Sun Yang alledi Londra 2012. Alle spalle di– già oro a Tokyo 2020 negli 800 e neimetri– l’azzurro,in 14:34.55, bronzo all’irlandese Daniel Wiffen (14:39.63). Il 29enne in questa edizione dei Giochi aveva già conquistato il bronzo negli 800 metri, dopo l’oro a Rio 2016 nei, e l’negli 800 metri in vasca e il bronzo nella 10 km in acque libere a Tokyo 2020, che lo consacrano come il primo nuotatore italiano ad andare a medaglia per tre edizioni olimpiche consecutive. Ora lo aspetta la 10km di fondo.