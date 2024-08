Muratore 75enne cade da 5 metri grave

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di domenica 4 agosto 2024)incidente in via Rocco Chinnici a Cinisi, in provincia di Palermo. Unin pensione F.C. di 75 anni mentre stava effettuando alcuni lavori a casa sua è caduto da un’altezza di cinque. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia, dove (Monrealelive.it)