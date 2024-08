Mourinho prova lo SCIPPO al Barcellona | ha messo nel MIRINO Gundogan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 agosto 2024) Joseloal: per il suo Fenerbahce vuole portare a Istanbul, i dettagli Josevuole tentare il grandealre a portare al Fenerbahce Ilkay. Il centrocampista è arrivato a parametro zero dal Manchester City lo scorso anno, ma potrebbe già lasciare i blaugrana. Come