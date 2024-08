MotoGP GP Gran Bretagna Bastianini | Fantastico tornare sul gradino più alto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “E’ stata una gara molto difficile, ho commesso qualche errore in partenza trovandomi quarto, ma avevo fiducia di poter rimontare. Ho chiuso il divario e così mi sono riavvicinato a Martin. Poi negli ultimi 2-3 giri avevo qualcosa in più ed è statosulpiùin questopremio”. Sono queste le parole che un soddisfatto Eneausa per descrivere ilPremio di, gara diche lo ha visto terminare in prima posizione.GP: “sulpiù” SportFace.