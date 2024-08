MotoGP GP Austria 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Laè pronta a volare a Spielberg in occasione del Gran Premio d’. Il motomondiale si prende una settimana di pausa dopo l’appuntamento inglese, per poi tornare in pista venerdì 16 agosto. La prima sessione di prove libere avrà inizio alle 10:45 e vedrà i piloti impegnati fino alle 11:30, con le moto che torneranno sull’asfaltoco alle 15:00, in occasione del prequalifiche. La giornata di sabato verrà poi aperta dalle prove libere 2, ina partire dalle 10:10. Alle 10:50 scatterà poi il Q1, prima frazione della sessione di qualifiche, con il Q2 che invece partirà alle 11:15. Nel pomeriggio, si tornerà in azione a Spielberg, con la gara sprint che avrà inizio alle 15:00. Infine, a concludere il weekend, è atteso il Gran Premio della domenica, che partirà alle 14:00.