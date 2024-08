Montevergine a fuoco la conta dei danni e la rabbia dei cittadini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti La notte più lunga per la montagna diè terminato intorno alle 3:30 quando dopo ore di lavoro da parte dei Vigili delcon il supporto della Protezione Civile Campania, è stato domato il violento incendio che dalle prime ore della serata ha letterarmente invaso tutto il territorio montano della zona Partenio. Le fiamme, alimentate da una moderata ventilazione settentrionale e da un sottobosco particolarmente secco, hanno direttamente minacciato un ristorante e alcune abitazioni della zona, ma in generale sono state dozzine le famiglie che sono scesa da casa per la paura. Il fumo e la cenere hanno saturato l’aria e la Protezione civile ha immeidtamente attivato tutti i protocolli di emergenza, perchè le fiamme, con il passare delle ore, sono risalte lungo tutto il crinale.