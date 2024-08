Mitico Lorenzo Musetti! L' Italtennis vince la medaglia di bronzo dopo 100 anni 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI -100 anni esatti l'Italia del tennis torna a festeggiare ai Giochi Olimpici. Tutto merito diche nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto il canadese Felix Auger Aliassime per 2-1 e ha vinto con merito ladi. Solo Uberto De Morpurgo, proprio ai Giochi di Parigi del 1924, era riuscito a conquistare l'unicanella storia del tennis tricolore. Il 22enne tennista di Carrara, numero 16 del mondo e 11 del seeding, ha superato il canadese, numero 19 del ranking internazionale e 13esima forza del tabellone, col punteggio di 6-4 1-6 6-3. Domenica il match per il titolo a cinque cerchi tra i due favoriti del seeding, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz., "un sogno,voluta e meritata" "Dietro questac'è il lavoro di un team, di persone che mi supportano.