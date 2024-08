Milan Galli | Fonseca scelta GIUSTA sul mercato adesso serve QUESTO giocatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 agosto 2024) Le parole di Filippo, ex calciatore del, sul nuovo ciclo dei rossoneri. Tutti i dettagli in merito Filippoha parlato in esclusiva aNews24 del nuovo ciclo del. Qual è il prossimo colpo che deve fare il? Circolano i nomi di Emerson Royal, Samardzic, Fofana. Chi la convince di più?