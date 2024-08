Mi fate schifo Insulti choc alle figlie Andreas Muller risponde | Siete dei cog***!

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2024)e il duro sfogo sui social. Come molti sanno il brino e la compagna storica Veronica Peparini sono diventati recentemente genitori di due gemelline, Ginevra e Penelope. Non è stata una gravidanza semplice: “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte” aveva annunciato la brina. Poi fortunatamente tutto è filato liscio e adessoe Veronica Peparini possono godersi le bellissime bimbe. Tuttavia gli hater non hanno perso tempo e hanno preso di mira i due. Non è la prima volta che accade: già dopo aver postato le foto di un viaggio con le piccole il brino si era difeso dagli attacchi social. Adesso, ancora una volta,non è rimasto in silenzio. Leggi anche: “Sono un padre di me**a?”.