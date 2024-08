Maxiemergenza sulla A1 | pullman ribaltato un morto e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 4 agosto 2024) Attivato alle ore 16.53 il protocollo didel 118 della ASL TSE per un incidente stradale che ha coinvolto un pulmansull’autostrada A1 al chilometro 360 in direzione nord. Si registrano purtroppo un decesso, duein codice rosso (codice 3), undiciin codice giallo (codice 2) e dodiciin codice verde (codice 1). Al momento non sono ancora note le generalità e l’età delle persone coinvolte nell’incidente.