Marcell Jacobs dispiaciuto | Volevo la medaglia la mia carriera non finisce qui Dolore alla coscia? Un crampo

(Di domenica 4 agosto 2024) Un quinto posto e un 9?85 per certi versi insperati pernella finale olimpica dei 100 metri. Il velocista bresciano ha dato tutto, ha fatto la miglior prestazione stagionale per dispersione, non è riuscito a salire sul podio, ma non ha grandi rimpianti, vista una concorrenza eccezionale. Ecco le prime impressioni a caldo del campione olimpico di Tokyo a Rai Sport: “Non posso essere troppo contento per questa gara, sono uscito bene dai blocchi e ho preso un tempo di reazione molto buono, poi c’è stata quella fase dove dovevo cercare di continuare a spingere, non sono riuscito, però che dire Gli altri sono andati fortissimo, io ho dato veramente il 100%, quindi non ho niente da recriminarmi, ho spinto più che potevo, ho dato tutto me stesso, cerco sempre di tirare fuori il meglio nelle gare importanti.